Γουόκαπ: «Ήταν ανόητο το θέμα του διαβατηρίου, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης!»
Τις προηγούμενες ημέρες, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε στο Υπουργείο Εσωτερικών αίτηση προκειμένου να γίνει ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του Τόμας Γουόκαπ και ο γκαρντ του Ολυμπιακού ρωτήθηκε επί του θέματος στη Media Day των Πειραιωτών ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο (16/4, 21:15, LIVE από το Gazzetta).
Ο Γουόκαπ ανέφερε σχετικά: «Δεν ήμουν μέρος της κατάστασης που δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω από που ήρθε το θέμα. Ήταν ανόητο και γενικό για μένα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης, που αντιπροσωπεύω τη χώρα και την Εθνική Ελλάδας. Αγωνιστικά έδωσα ό,τι μπορούσα, δεν σημαίνει ότι θα κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Το έχω πει πολλές φορές, ότι αυτή η χώρα είναι το σπίτι μου».
Από 'κει και πέρα, κλήθηκε να σχολιάσει τη φετινή πορεία των Πειραιωτών: «Ο Ολυμπιακός θέλει να βγει κανονικά πρώτος και αυτός είναι ο στόχος του, να φτάσει μέχρι τέλους. Φέτος φαίνεται πως έχει τα εργαλεία για να φτάσει την κατάκτηση της EuroLeague».
Για τη φάση με το κάρφωμα του Χολ κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, είπε: «Αυτό δεν θα γινόταν αν δεν ήταν τόσο αθλητικός σέντερ. Είναι ο μόνος που θα μπορούσε να βάλει ένα τέτοιο κάρφωμα στην Ευρώπη».
🔴⚪️ Οι δηλώσεις του Τόμας Γουόκαπ.#olympiacosbc
