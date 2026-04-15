Ο Ερυθρός Αστέρας στρέφει όλη την προσοχή του στον εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (16/4, 21:45), και ο Τζόελ Μπολομπόι μίλησε για το μέλλον του στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει μπροστά του τον εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (16/4, 21:45), διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει της postseason. Οι Σέρβοι βρίσκονται στην 7η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 21-16, απέχοντας μία νίκη από την 6η Ζάλγκιρις και την απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Στο μεταξύ, ο Ερυθρός Αστέρας υλοποιεί τον σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας νέο συμβόλαιο στον Εμπούκα Ιζούντου έως το 2028, και πλέον το ζήτημα έχει να κάνει με τον Τζόελ Μπολομπόι. Ο 32χρονος ψηλός μίλησε για την παρουσία του στην ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς και δήλωσε ανοιχτά την πρόθεσή του να συνεχίσει στον Ερυθρό Αστέρα.

«Σίγουρα έχω αφήσει το στίγμα μου και θέλω να συνεχίσω σε αυτόν τον δρόμο. Θα ήθελα να χτίσω ακόμη περισσότερο το όνομά μου στον Ερυθρό Αστέρα και να παραμείνω και την επόμενη σεζόν», κατέληξε ο Μπολομπόι, ο οποίος φέτος μετρά 6.3 πόντους και 4.9 ριμπάουντ στη EuroLeague.