Ο Ερυθρός Αστέρας επέκτεινε το συμβόλαιο του Εμπούκα Ιζούντου έως το 2028 δείχνοντας εμπιστοσύνη στον Νιγηριανό σέντερ.

O Eρυθρός Αστέρας φρόντισε να «δέσει» ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ομάδας φέτος, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας του με τον Εμπούκα Ιζούντου για ακόμη δύο χρόνια.

Ο Νιγηριανός σέντερ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025, θα παραμείνει στο Βελιγράδι έως και το 2028, επιβεβαιώνοντας πως έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη του συλλόγου και του τεχνικού επιτελείου.

Contract extension - Buka Izundu #2028 🔴⚪️



Центар КК Црвена звезда Меридианбет Ебука Изунду продужио је уговор са клубом на још две сезоне и остаће у црвено белом дресу до 2028. године!#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/X2oqR645PU April 11, 2026

Ο Ιζούντου εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σταθερούς και χρήσιμους παίκτες των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου με 8 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε περίπου 15 λεπτά συμμετοχής.

Η κορυφαία του στιγμή ήρθε στη 23η αγωνιστική της EuroLeague, όταν αναδείχθηκε MVP απέναντι στη Μονακό.