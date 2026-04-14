Με το ίδιο φορμάτ θα συνεχίσει η διεξαγωγή της EuroLeague και από τη νέα αγωνιστική σεζόν 2026-2027.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της EuroLeague, που έγινε στη Βαρκελώνη αποφασίστηκε να μην αλλάξει τίποτα στον τρόπο διεξαγωγής όσον αφορά τις ομάδες και το φορμάτ.

Συγκεκριμένα με 38 αγωνιστικές και 20 ομάδες θα είναι το κορυφαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα της Ευρώπης και την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, χωρίς να διαφέρει καθόλου από το ήδη υπάρχων.

Μάλιστα όποια αλλαγή προκύψει θα γίνει σε δύο σεζόν από τώρα και τότε θα αποφασιστεί αν οι ομάδες θα γίνουν 22 αντί για 20 από ότι είναι τώρα.

Το μόνο ερώτημα είναι ποιες θα είναι οι 20 ομάδες που θα στελεχώσουν το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν, διότι υπάρχει αβεβαιότητα, για τη Μονακό λόγω οικονομικών προβλημάτων, της Βιλερμπάν, διότι είναι προς την έξοδο, αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης και της Φενέρμπαχτσε, καθώς αμφότερες δεν έχουν υπογράψει ακόμα συμβόλαιο επέκτασης με τη διοργάνωση.