Κανονικά στις κλήσεις της εθνικής Πολωνίας βρέθηκαν οι Κάρολ Σφιντέρσκι και Τόμας Κεντζιόρα, αφού ο τεχνικός της, Γιαν Ούρμπαν τους συμπεριέλαβε στις επιλογές του για τα φιλικά του Ιουνίου.

Σε αυτά η Πολωνία θα αντιμετωπίσει αρχικά την Ουκρανία στις 31 του Μαΐου κι έπειτα στις 3 του Ιουνίου θα κοντραριστεί με τη Νιγηρία. Ο 29χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού έχει κάνει 49 συμμετοχές με το εθνόσημο σκοράροντας 14 γκολ ενώ ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ έχει παίξει 37 φορές σημειώνοντας ένα τέρμα.