Ο Ντόντα Χολ δεν λείπει από την πρώτη θέση του TOP 10 της Euroleague.

Πολλές όμορφες φάσεις είχε η αγωνιστική της Euroleague. Παίκτες του Ολυμπιακού καταλαμβάνουν δύο θέσεις στο καθιερωμένο TOP 10 της διοργάνωσης.

Στο Νο.8 είναι ο Χολ που δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει εντυπωσιακά μετά από την ασίστ του Γουόρντ. Ο σέντερ της ομάδας του Μπαρτζώκα βρίσκεται και στην κορυφή για μια φοβερή πτήση του, με τον Γουόκαπ να έχει τον ρόλο του... σερβιτόρου σε αυτή την περίπτωση και τρελό alley oop μετά από επαναφορά.

Mια θέση πίσω του ο Ντάνιελ Τάις για το απίθανο μπλοκ που έκανε στη νίκη της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα σε σημαντικό ματς για την πρώτη 10άδα της Euroleague.