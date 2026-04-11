Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον Τσάβι Πασκουάλ και παράλληλα μίλησε για το πλάνο της Μπαρτσελόνα την επόμενη σεζόν.

Η Μονακό (21-16) παρατάχθηκε με οκτώ παίκτες απέναντι στην Μπαρτσελόνα (20-17), ωστόσο επικράτησε με 93-86 και «κλείδωσε» τη συμμετοχή στο Play-In, βάζοντας σε μπελάδες τους Καταλανούς που χρειάζονται απαραίτητα νίκη κόντρα στην Μπάγερν.

Παράλληλα, με την πίεση στα ύψη, ο Τσάβι Πασκουάλ τόνισε ότι στο τέλος της σεζόν όλα θα κριθούν, ακόμη και η παρουσία του στον πάγκο. Ωστόσο, ο GM της ομάδας, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, έδειξε την στήριξή του στον προπονητή.

«Ποιος ξέρει πού θα είμαστε το καλοκαίρι; Πολλά μπορούν να συμβούν. Είναι ελεύθερος να έχει τη γνώμη του και να λέει πώς νιώθει, αλλά δεν βλέπω μέλλον χωρίς αυτόν για το νέο πρότζεκτ στο οποίο δουλεύουμε μαζί. Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους στην ομάδα. Δεν έχουμε κερδίσει εδώ και καιρό, αλλά θα παλέψουμε μέχρι το τέλος.

Φέτος δεν καταφέραμε να ενισχύσουμε την ομάδα λόγω της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου. Θα θέλαμε να είχαμε έναν ή δύο χορηγούς όπως είχαν άλλες ομάδες, αλλά δεν ήταν δυνατό φέτος. Πρέπει να κάνουμε διπλή προσπάθεια. Ξέρω ότι ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε και πρέπει να συνεχίσουμε.

Όλα θα βελτιωθούν και σίγουρα θα υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις, κάτι που στοχεύουμε μετά από τρία χρόνια περικοπών. Του χρόνου σίγουρα θα έχουμε περισσότερα χρήματα και θα χτίσουμε μια σπουδαία ομάδα».