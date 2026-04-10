Η Ζάλγκιρις θέλει πάση θυσία τη νίκη στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν προκειμένου να συνεχίσει να κρατάει την τύχη στα χέρια της όσον αφορά την είσοδο στην εξάδα.

Με οδηγό τον Σιλβέιν Φρανσίσκο προηγήθηκε της Παρτίζαν με 41-48 στο πρώτο μισό του αγώνα, καθώς ο Γάλλος γκαρντ ανέλαβε για τα... καλά δράση.

Συγκεκριμένα έκλεισε το ημίχρονο της αναμέτρησης έχοντας πετύχει 16 πόντους και βάζοντας ως κερασάκι στην τούρτα το buzzer beater τρίποντο με τη λήξη της 2ης περιόδου.

Γέμισε την στατιστική του με σχεδόν άψογα νούμερα και αυτό αποτυπώθηκε από τα 2/2 δίποντα, τα 3/5 τρίποντα, τις 3/3 βολές και τις 4 ασίστ για... κανένα λάθος!