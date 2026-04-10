Ο Οκόμπο νόμιζε ότι μπήκε καλάθι και βγήκε με την μπάλα για την επαναφορά!
Η Μονακό αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της regular season, και ο Έλι Οκόμπο ήταν πρωταγωνιστής σε ένα απίθανο blooper.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου στο Πριγκιπάτο, ο Γουίλ Κλάιμπερν προσπάθησε να τελειώσει τη φάση με δύσκολη προσπάθεια, όμως αστόχησε υπό το μαρκάρισμα του Οκόμπο.
Παρ' όλα αυτά, ο γκαρντ της Μονακό δεν έβλεπε το καλάθι και νόμισε ότι ο Κλάιμπερν σκόραρε, με αποτέλεσμα να πάρει την μπάλα και να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για την επαναφορά!
Okobo pensó que Clyburn había anotado y se salió de la cancha para sacar de fondo. Balón para el Barça pic.twitter.com/2yOozTnauI
