Ο Οκόμπο νόμιζε ότι μπήκε καλάθι και βγήκε με την μπάλα για την επαναφορά!

Η Μονακό αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της regular season, και ο Έλι Οκόμπο ήταν πρωταγωνιστής σε ένα απίθανο blooper.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου στο Πριγκιπάτο, ο Γουίλ Κλάιμπερν προσπάθησε να τελειώσει τη φάση με δύσκολη προσπάθεια, όμως αστόχησε υπό το μαρκάρισμα του Οκόμπο.

Παρ' όλα αυτά, ο γκαρντ της Μονακό δεν έβλεπε το καλάθι και νόμισε ότι ο Κλάιμπερν σκόραρε, με αποτέλεσμα να πάρει την μπάλα και να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για την επαναφορά!