Παρτίζαν - Ζάλγκιρις: Συγκλονιστικές στιγμές στην Belgrade Arena, με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον Βουγιόσεβιτς
Συγκλονιστικές εικόνες έλαβαν χώρα στην «Belgrade Arena» λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα μεταξύ της Παρτίζαν και της Ζάλγκιρις για την 37η αγωνιστική της Euroleague.
Ο εμβληματικός προπονητής της Παρτίζαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της σερβικής ομάδας αλλά και σύσσωμο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Σε μια άκρως συγκινησιακή ατμόσφαιρα, οι φίλοι της Παρτίζαν απέτισαν φόρο τιμής στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, τον οποίο και αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια την ώρα που παιζόταν στο cube του γηπέδου ένα αφιερωματικό βίντεο.
— EuroLeague (@EuroLeague) April 10, 2026
