Xεζόνια για τις έδρες Ολυμπιακού-Φενέρ: «Είδα κενές θέσεις, κάτι έχει αλλάξει»
Η Ρεάλ Μαδρίτης παλεύει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και πλέον έχει καλές πιθανότητες να είναι στην πρώτη τετράδα και να πάρει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.
Ένας εκ των πρωταγωνιστών για άλλη μια σεζόν είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο Κροάτης σταρ έκανε ανάρτηση στο twitter και αναφέρθηκε στις έδρες του Ολυμπιακού και της Φενέρ.
«Στα τελευταία δύο παιχνίδια σε γήπεδα με μεγάλες βάσεις φιλάθλων όπως ο Ολυμπιακός και η Φενέρ, παρατήρησα αρκετές κενές θέσεις και η ατμόσφαιρα δεν ήταν τόσο καλή όσο συνήθιζε να είναι τα τελευταία δέκα χρόνια που παίζω εκεί. Κάτι έχει αλλάξει. Οι σκέψεις σας...;», έγραψε.
These last 2 games against top fan bases Olympiacos and Fenerbahçe I notice a lot of empty seats and the atmospheres are not as good as they used to be 10 years ago when we played against them. Something has changed. Thoughts?— Mario Hezonja (@mariohezonja) April 9, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.