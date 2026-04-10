Xεζόνια για τις έδρες Ολυμπιακού-Φενέρ: «Είδα κενές θέσεις, κάτι έχει αλλάξει»

Ο Μάριο Χεζόνια στάθηκε στις έδρες Ολυμπιακού και Φενέρ και έκανε τη σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παλεύει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και πλέον έχει καλές πιθανότητες να είναι στην πρώτη τετράδα και να πάρει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών για άλλη μια σεζόν είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο Κροάτης σταρ έκανε ανάρτηση στο twitter και αναφέρθηκε στις έδρες του Ολυμπιακού και της Φενέρ.

«Στα τελευταία δύο παιχνίδια σε γήπεδα με μεγάλες βάσεις φιλάθλων όπως ο Ολυμπιακός και η Φενέρ, παρατήρησα αρκετές κενές θέσεις και η ατμόσφαιρα δεν ήταν τόσο καλή όσο συνήθιζε να είναι τα τελευταία δέκα χρόνια που παίζω εκεί. Κάτι έχει αλλάξει. Οι σκέψεις σας...;», έγραψε.