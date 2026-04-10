Οι τέσσερις ομάδες που έχουν προκριθεί στα playoffs της EuroLeague

Η κανονική περίοδος στη EuroLeague ολοκληρώνεται το διήμερο 16-17 Απριλίου και ήδη έχουν γίνει γνωστές οι τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν μαθηματικά την πρόκρισή τους στα playoffs.

Η regular season στη EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία και ο Ολυμπιακός έχει πλέον την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρώτη θέση στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (16/4, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια και έχασε οριστικά την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στην πρώτη τετράδα της κατάταξης.

Στο μεταξύ, έγιναν γνωστές οι τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν μαθηματικά την πρόκρισή τους στα playoffs. Ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια το είχαν πετύχει πριν από τα αποψινά τζάμπολ.

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, 10/4, ήταν η σειρά της Ρεάλ και της Φενέρμπαχτσε να σφραγίσουν την παρουσία τους στα playoffs της κορυφαίας διοργάνωσης της Ευρώπης. Εξάλλου, η Ρεάλ απέδρασε με το διπλό από την Κωνσταντινούπολη, υποχρεώνοντας τη Φενέρ στην έβδομη ήττα στους τελευταίους οκτώ αγώνες.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στα playoffs