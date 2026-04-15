Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00, που σχολιάζουν τις εξελίξεις στις ομάδες της Super League λίγο πριν τη 2η αγωνιστική των playoffs του πρωταθλήματος. Αργότερα, στις 16:15, ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet και τέλος στις 18:00 το «Ξέρεις από μπάλα» σε νέα ώρα.

Η δράση ξεκινάει στις 14:00 με τον Στέφανο Τσιτσιπά (Cosmote Sport 6) να συνεχίζει το παιχνίδι του με τον Φαμπιάν Μαροζάν, το οποίο διεκόπη αιφνιδίως χθες λόγω σκότους.

Αργότερα στις 18:00 (ΕΡΤ2) ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Άρη στο πλαίσιο της εξ αναβολής 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Στις 19:30 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στη κατάμεστη Sunel Arena τη Μπανταλόνα για τον τρίτο αγώνα των προημιτελικών του Basketball Champions League (Cosmote Sport 4), ενώ στις 20:30 (ΕΡΤ2) ο Αθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό για τον πρώτο παιχνίδι των τελικών της Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Τέλος στις 22:00 η Μπάγερν Μονάχου θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Ρεάλ Μαδρίτης (MEGA/Cosmote Sport 2) και η Άρσεναλ με την Σπόρτινγκ (Cosmote Sport 3) στο πλαίσιο των επαναληπτικών αναμετρήσεων για τα προημιτελικά του Champions League.

Οι μεταδόσεις της ημέρας