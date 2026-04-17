Στο ματς που έκλεισε την αυλαία της κανονικής διάρκειας της EuroLeague, η Μπαρτσελόνα έκανε... περίπατο κόντρα στην Μπάγερν, επικρατώντας με 95-69 και «κλείδωσε» την είσοδό της στα play-in.

Το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στους Γερμανούς και πανηγύρισε την είσοδό του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Κλάιμπερν με 22 πόντους.

Μπαρτσελόνα - Μπάγερν: Ο αγώνας

Παρόμοια ξεκίνησαν την αναμέτρηση αμφότερες, πηγαίνοντας «χέρι-χέρι» σε όλο το διάστημα του πρώτου δεκαλέπτου και έκλεισαν την περίοδο με την Μπαρτελόνα να είναι στον πόντο (20-19 10').

Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι γηπεδούχοι επέβαλλαν την κυριαρχία τους και με πρωταγωνιστές τον Κλάιμπερν και τον Μπριθουέλα, μπόρεσαν να έχουν διψήφιο προβάδισμα στο ημίχρονο,... κρατώντας διαφορά 11 πόντων (42-31, 20').

Μετά την ανάπαυλα οι Ισπανοί συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν στο πρώτο μέρος και ο Σατοράνσκι έδωσε... αέρα 17 πόντων (57-36, 24') στην ομάδα του και ο Μπριθουέλα έστειλε για πρώτη φορά τος ματς στους 19 (59-38, 25'). Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με την Μπαρτσελόνα να έχει το «πάνω χέρι» στην αναμέτρηση.

Στο ίδιο «έργο θεατές» ήταν οι παίκτες του Πέσιτς στα πρώτα λεπτά του 4ου δεκαλέπτου, καθώς δεν μπόρεσαν να... πλησιάσουν στην απόσταση του σκορ και «έβλεπαν» τους Ισπανούς να επιβάλλουν την κυριαρχία τους στον αγώνα. Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με την Μπαρτσελόνα να πανηγυρίσει το θετικό αποτέλεσμα.



Τα δεκάλεπτα: 20-19, 42-31, 68-48, 95-69

MVP ΗΤΑΝ Ο ... Κλάιμπε ρν με 22 πόντους (3/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

... ρν με 22 πόντους (3/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο ... Μάικ με 17 πόντους.

... με 17 πόντους. Τ Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ...Το double - double του Φαλ με 14 πόντους και 12 ριμπάουντ.

...Το - του με 14 πόντους και 12 ριμπάουντ. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει με 75-74.

FC Barcelona FG 2PT 3PT FT REB Head coach: Xavi Pascual MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 0 K. Punter* 27:03 6 2/8 25.0% 0/3 0.0% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 +9 3 2 J. Marcos 04:08 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 -1 3 M. Cale 12:14 2 1/3 33.3% 1/1 100.0% 0/2 0.0% 0/2 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 +10 2 5 M. Norris 11:43 5 2/5 40.0% 1/1 100.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 +8 7 6 J. Vesely* 16:46 11 4/7 57.1% 3/6 50.0% 1/1 100.0% 2/2 100.0% 2 1 3 2 2 1 2 0 +8 16 8 D. Brizuela 12:57 16 7/10 70.0% 5/6 83.3% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 4 2 0 0 +17 11 13 T. Satoransky 24:44 4 1/3 33.3% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 1 0 1 5 5 1 0 0 +22 7 14 W. Hernangomez 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Y. Fall 23:14 14 6/7 85.7% 6/7 85.7% 0/0 0.0% 2/4 50.0% 5 7 12 2 3 1 0 1 +18 28 21 W. Clyburn* 26:01 22 7/9 77.8% 3/3 100.0% 4/6 66.7% 4/4 100.0% 0 7 7 5 8 4 2 1 +25 33 23 T. Shengelia* 24:23 7 2/6 33.3% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 1 2 3 4 4 0 0 0 +20 10 44 J. Parra* 16:47 8 2/2 100.0% 1/1 100.0% 1/1 100.0% 3/3 100.0% 0 1 1 1 4 0 1 0 -5 11 TOTAL 200:00 95 34/61 55.7% 21/32 65.6% 13/29 44.8% 14/19 73.7% 12 26 38 23 34 10 6 2 130