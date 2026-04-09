Μπαρτζώκας: «Θα δώσουμε τα πάντα για να επιτύχουμε αυτήν την σεζόν»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Χάποελ και έστειλε παράλληλα και το δικό του μήνυμα στον κόσμο της ομάδας του Πειραιά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το... σοκ για την απουσία των δημοσιογράφων από την αίθουσα Τύπου, μίλησε για το ματς, ενώ ευχαρίστησε και τον κόσμο του Ολυμπιακού για την στήριξη στη Σόφια, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είναι μια φανταστική εκτός έδρας νίκη για εμάς κόντρα στην Χάποελ που είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα ειδικά επιθετικά και φυσικά χρησιμοποιεί πολλά αμυντικά τρικ. Η άμυνά μας στο δε΄ύτερο μέρος ήταν συμπαγής εκτός κάποιων εξαιρέσεων που έπρεπε να αντιδράσουμε διαφορετικά. Αλλά είναι μία νίκη που μας δίνει σίγουρα το πλεονέκτημα έδρας και αυτό είναι κάτι που ψάχναμε από το ξεκίνημα της σεζόν. Οπότε θέλω να συγχαρώ τους παίκτες, ενώ φυσικά θέλω να πω αναφέρω και κα΄τι για τους φιλάθλους μας. Αυτή η τρελή ατμόσφαιρα εδώ, παίζοντας εκτός έδρας είναι κάτι φανταστικό και εκτιμάται εξαιρετικά. Όλη η ομάδα, οι παίκτες, οι ιδιοκτήτες, το front office, το προπονητικό επιτελείο και προσωπικά εγώ είμαστε ευγνώμονες για την στήριξη που λάβαμε απόψε. Υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε τα πάντα για να επιτύχουμε αυτήν την σεζόν».