Με την κανονική διάρκεια της EuroLeague να πλησιάζει στο τέλος της, τα Play offs πλησιάζουν, με το πρώτο τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 28 Απριλίου.

Η EuroLeague μπαίνει στην τελική της ευθεία, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να στρέφουν τι βλέμμαν τους στα Play offs και τους πιθανούς αντιπάλους.

Πότε ξεκινούν τα Play Offs όμως και ποια θα είναι η μορφή τους;

Με το πέρας των Play In, oκτώ ομάδες – οι έξι πρώτες της κανονικής περιόδου και οι δύο που θα επιβιώσουν από το Play-In – θα χωριστούν σε τέσσερα ζευγάρια, τα οποία θα κριθούν στις τρεις νίκες (best-of-five), με βάση τη θέση που θα έχουν κατά την είσοδό τους στα playoffs.

Οι αγώνες ξεκινούν την Τρίτη 28 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Τα δύο πρώτα παιχνίδια, καθώς και ένα πιθανό πέμπτο σε κάθε σειρά, θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε υψηλότερα στην κανονική περίοδο.

Οι νικητές των σειρών, φυσικά, προκρίνονται στο Final Four της Αθήνας.