Ο Ντίβατς αποχαιρέτησε τον Βουγιόσεβιτς: «Χωρίς εσένα δεν θα είχα φτάσει στο Hall of Fame!»

Ο σπουδαίος Βλάντε Ντίβατς αποχαιρέτησε με ένα συγκλονιστικό μήνυμα τον πρώην προπονητή του στην Παρτίζαν, Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, εξηγώντας ότι χωρίς τον Ντούλε δεν θα είχε κάνει αυτή την καριέρα.

Ο εμβληματικός προπονητής έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Τετάρτη, 8/4, και ο βετεράνος Σέρβος σέντερ εξέφρασε τον μεγάλο σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για την καθοδήγηση και την ανάπτυξή του ως παίκτη στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, αλλά και για όλα όσα πέτυχε στη συνέχεια, χάρη στον Ντούλε.

«Μας άφησε ένας από τους καλύτερους και πιο παθιασμένους ανθρώπους της Παρτίζαν. Του χρωστάω απεριόριστη ευγνωμοσύνη για την ανάπτυξή μου ως παίκτη. Χωρίς εσένα, είμαι σίγουρος ότι δεν θα είχα μπει στο Hall of Fame. Ήσουν το πιο σημαντικό σκαλοπάτι στην καριέρα μου», έγραψε ο Ντίβατς και πρόσθεσε:

«Ήσουν ο πρώτος προπονητής που ανέδειξε παίκτες από την Ευρώπη για το NBA. Κάθε παίκτης που ερχόταν σε σένα, τον οδηγούσες στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Το πάθος και η αγάπη σου για το μπάσκετ και για τους παίκτες είναι σπάνιο. Σ’ ευχαριστώ για όλα».