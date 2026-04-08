Πασκουάλ: «Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με αυτοπεποίθηση και για εμάς ήταν καταστροφή μέχρι το τέλος»

Οι δηλώσεις του Τσάβι Πασκουάλ στη συνέντευξη Τύπου μετά την εντός έδρας ήττα της Μπαρτσελόνα από τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες και πιο ολοκληρωτικές του εμφανίσεις σπάζοντας την... κατάρα κόντρα στην Μπαρτσελόνα επικρατώντας με 79-93 κι έτσι έκανε σημαντικό βήμα για την εξάδα της EuroLeague.

Ο Τσάβι Πασκουάλ συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για τη νίκη του και μίλησε για τον τρόπο που η ομάδα του οδηγήθηκε στην ήττα.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα. Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς. Μετά την πρώτη περίοδο, ξεκινήσαμε στην δεύτερη να χάνουμε με 4, με το τρίποντο του Ναν πήγε στους 7. Από εκείνο το σημείο, το σκορ ήταν στους 7-10, αλλά με το σερί 9-0 στο τέλος της δεύτερης περιόδου καθάρισαν τον αγώνα. Από εκείνο το σημείο, δεν υπήρχε το ματς. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με αυτοπεποίθηση και για εμάς ήταν καταστροφή μέχρι το τέλος».