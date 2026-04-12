Μπαρτσελόνα: Διέλυσε την Μπιλμπάο, αντίπαλο του ΠΑΟΚ στους τελικούς του FIBA Europe Cup
Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στην Μπιλμπάο, αφού επικράτησε με 90-61 στο Palau Blaugrana και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 18-8, φιγουράροντας στην πέμπτη θέση της κατάταξης στη Liga Endesa έπειτα από 26 αγωνιστικές.
Ο Γιουσουφά Φαλ σημείωσε 17 πόντους με 6/7 δίποντα και 5/7 βολές, μάζεψε τρία ριμπάουντ, ο Τζόελ Πάρα πρόσθεσε 16 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ενώ ο Γουίλ Κλάιμπερν πέτυχε 10 πόντους με 2/5 τρίποντα για τους «μπλαουγκράνα».
Από την άλλη πλευρά, οι Βάσκοι έμειναν στα 6/23 τρίποντα και είχαν 12 ασίστ για 14 λάθη. Η Μπιλμπάο θα διεκδικήσει το FIBA Europe Cup απέναντι στον ΠΑΟΚ και θα αντιμετωπίσει αρχικά τον «Δικέφαλο του Βορρά» στο PAOK Sports Arena στις 22/4. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 29/4 στον ισπανικό βορρά.
Τα δεκάλεπτα: 21-7, 41-23, 65-43, 90-61.
Κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 23-2
- Βαλένθια 20-6
- Μούρθια 19-7
- Μπασκόνια 18-7
- Μπαρτσελόνα 18-8
- Τενερίφη 16-10
- Μπανταλόνα 16-10
- Μάλαγα 15-11
- Μπιλμπάο 15-12
- Τζιρόνα 12-14
- Μπρεογκάν 10-16
- Μανρέσα 10-16
- Γέιδα 9-17
- Σαραγόσα 8-19
- Μπούργκος 7-18
- Γκραν Κανάρια 7-18
- Ανδόρα 7-19
- Γρανάδα 3-23
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.