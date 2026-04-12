Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στην Μπιλμπάο, αφού επικράτησε με 90-61 στο Palau Blaugrana και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 18-8, φιγουράροντας στην πέμπτη θέση της κατάταξης στη Liga Endesa έπειτα από 26 αγωνιστικές.

Ο Γιουσουφά Φαλ σημείωσε 17 πόντους με 6/7 δίποντα και 5/7 βολές, μάζεψε τρία ριμπάουντ, ο Τζόελ Πάρα πρόσθεσε 16 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ενώ ο Γουίλ Κλάιμπερν πέτυχε 10 πόντους με 2/5 τρίποντα για τους «μπλαουγκράνα».

Από την άλλη πλευρά, οι Βάσκοι έμειναν στα 6/23 τρίποντα και είχαν 12 ασίστ για 14 λάθη. Η Μπιλμπάο θα διεκδικήσει το FIBA Europe Cup απέναντι στον ΠΑΟΚ και θα αντιμετωπίσει αρχικά τον «Δικέφαλο του Βορρά» στο PAOK Sports Arena στις 22/4. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 29/4 στον ισπανικό βορρά.

Τα δεκάλεπτα: 21-7, 41-23, 65-43, 90-61.

Κατάταξη