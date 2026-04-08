Oλυμπιακός - Ρεάλ: Τα highlights της ερυθρόλευκης νίκης
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ.
Στην κορυφή μόνος του είναι πλέον ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Μπαρτζώκα εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, επικράτησε με 102-88 της Ρεάλ Μαδρίτης και ανέβηκε στο 24-12 στη βαθμολογία της Euroleague.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε φοβερό ματς και σταμάτησε στους 37 πόντους. Βρήκε στόχο σε 7 τρίποντα και η άμυνα των Μαδριλένων δεν είχε τρόπο για να τον σταματήσει και το πλήρωσε.
