Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ.

Στην κορυφή μόνος του είναι πλέον ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Μπαρτζώκα εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, επικράτησε με 102-88 της Ρεάλ Μαδρίτης και ανέβηκε στο 24-12 στη βαθμολογία της Euroleague.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε φοβερό ματς και σταμάτησε στους 37 πόντους. Βρήκε στόχο σε 7 τρίποντα και η άμυνα των Μαδριλένων δεν είχε τρόπο για να τον σταματήσει και το πλήρωσε.

