Άταμαν: «Αν παίζαμε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με 70-80 χιλιάδες θέσεις, θα γινόταν κι εκεί sold out!»

Οι δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες και πιο ολοκληρωτικές του εμφανίσεις σπάζοντας την... κατάρα 13 χρόνων κόντρα στην Μπαρτσελόνα επικρατώντας με 79-93.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε για τα στοιχεία εκείνα που έχουν βοηθήσει τον Παναθηναικο παρά τις δυσκολίες σχολιάζοντας τη συνεισφορά των παικτών και την στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

«Πιστεύω ότι για 37 λεπτά παίξαμε τέλειο μπάσκετ απόψε. Αμυντικά ήμασταν δυνατοί, κλείσαμε στο ζωγραφιστό. Κλάιμπερν και Σενγκέλια δεν βρήκαν φάσεις στο low-post. Στην αρχή δώσαμε μερικά σουτ στον Πάντερ, μετά το διορθώσαμε. Είχαμε fast-break pόνοτους στο πρώτο ημίχρονο μετά από την τρομερή άμυνα. Στο δεύτερο είχαμε τον έλεγχο, μοιράσαμε την μπάλα σωστά. Πήραμε μία τεράστια διαφορά και μετά ηρεμήσαμε λίγο. Πήραμε τη νίκη και την διαφορά που είναι πολύ σημαντική τώρα στην βαθμολογία.

Σίγουρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ποιότητα του Ματίας. Για δύο χρόνια πριν από τον τραυματισμό του ήταν ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη και σε κάθε ματς βελτιώνει το παιχνίδι του. Κι εμείς κάναμε πολύ καλή δουλειά, μοιράσαμε την μπάλα και πιστεύω ότι η συνεισφορά του θα είναι πολύτιμη στο μέλλον.

Εσείς είδατε μόνο τους φιλάθλους στο γήπεδο και γενικά στην Ευρώπη, αλλά αν έρθετε στην Αθήνα θα καταλάβετε το πάθος που υπάρχει για το μπάσκετ. Δεν κάναμε πολύ καλή δουλειά φέτος στη σεζόν, δυστυχώς είχαμε πολλούς τραυματισμούς, όπως και η Μπαρτσελόνα. Οι φίλαθλοί μας είναι καταπληκτικοί και υπάρχει πολύ πάθος για την ομάδα μας.

Δεν έχουμε πρόβλημα με το μπάτζετ. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν 15.000 εισιτήρια διαρκείας sold out. Αν παίζαμε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με 70-80 χιλιάδες θέσεις, θα γινόταν κι εκεί sold out. Η ομάδα μας βρίσκεται σε ισορροπία με το μπάτζετ, τα εισιτήρια και τους χορηγούς, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στηρίζει πάντα την ομάδα και ήταν και σήμερα εδώ για να μας υποστηρίξει.

Αυτή τη σεζόν ήταν έξυπνη κίνηση η απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις στη μέση της χρονιάς, ενώ φυσικά η μεγάλη μας μεταγραφή ήταν ο Ματίας Λεσόρ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να “κλειδώσουμε” την παρουσία μας στα playoffs και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στα επόμενα δύο παιχνίδια.