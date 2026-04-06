Ολυμπιακός: «Η διάθεση των εισιτηρίων αποκλειστικά από τις επίσημες πλατφόρμες τις ομάδας»
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της να προμηθεύονται εισιτήρια μόνο μέσα από τις επίσημες πλατφόρμες της ομάδας, καθώς δεν θα γίνονται αποδεκτά για είσοδο στο γήπεδο από μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές ή πλατφόρμες.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ επίσημο κανάλι διάθεσης εισιτηρίων είναι αποκλειστικά μέσω των επίσημων πλατφορμών της ομάδας.
Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να ΜΗΝ προμηθεύονται εισιτήρια από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές ή πλατφόρμες μεταπώλησης, καθώς τα συγκεκριμένα εισιτήρια δεν θα γίνονται αποδεκτά για είσοδο στο γήπεδο.
Υπενθυμίζεται ότι η αγορά εισιτηρίων εκτός των επίσημων καναλιών ενέχει σοβαρό κίνδυνο εξαπάτησης.
Προστατέψτε τον εαυτό σας και στηρίξτε την ομάδα με ασφάλεια, επιλέγοντας αποκλειστικά τα επίσημα κανάλια διάθεσης».
