Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αχμέντ Νζόγια για τη νέα σεζόν στην Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Η ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γάλλο τεχνικό καλωσορίζοντάς τον στον σύλλογο.

Η ανακοίνωση

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αχμέντ Ενζόγια. Ο Γάλλος προπονητής αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Από το 2019 έως το 2026, ο 53χρονος τεχνικός εργάστηκε στην Μονπελιέ, έχοντας εμπειρία από το γαλλικό πρωτάθλημα και την Euroleague. Από το 2021 έως σήμερα, ο Αχμέντ Ενζόγια είναι προπονητής της Εθνικής Καμερούν. Ανέλαβε το Καμερούν από τη θέση 134 της παγκόσμιας κατάταξης και την οδήγησε στο Νο.37.

Η δήλωση του Αχμέντ Ενζόγια: «Νιώθω μεγάλη τιμή και είμαι ενθουσιασμένος που αναλαμβάνω προπονητής στην ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού. Το να εντάσσομαι σε έναν σύλλογο με τόσο πλούσια ιστορία και ταυτότητα γεμάτη πάθος είναι μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα μου. Νιώθω τόσο περήφανος και έτοιμος για την πρόκληση που έχω μπροστά μου. Ο Ολυμπιακός δεν είναι απλώς μια ομάδα μπάσκετ, είναι ένα σύμβολο αριστείας, φιλοδοξίας και ακλόνητης υποστήριξης. Γνωρίζω, ότι αυτή η ομάδα αντιπροσωπεύει μια κουλτούρα νίκης, ισχυρές αξίες και μια βαθιά σύνδεση με τους φιλάθλους της. Οι προσδοκίες είναι υψηλές. Οι στόχοι μου είναι σαφείς, να χτίσω μια ανταγωνιστική, πειθαρχημένη και φιλόδοξη ομάδα, που να παίζει με ένταση και ευφυΐα. Θέλω να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να είμαστε ανταγωνιστικοί στο υψηλότερο επίπεδο και να φέρνουμε επιτυχίες στον σύλλογο. Εξίσου σημαντικό είναι, ότι θέλω να εξελίσσω παίκτριες, να δημιουργήσω ένα ισχυρό ομαδικό πνεύμα και να εδραιώσω μια σαφή ταυτότητα, εντός και εκτός γηπέδου. Στους οπαδούς μας, θέλω να πω, ότι θα δώσουμε τα πάντα για αυτή τη φανέλα! Το πάθος σας είναι η κινητήρια δύναμη αυτού του συλλόγου και θα εργαζόμαστε σκληρά, κάθε μέρα, για να σας κάνουμε ακόμα πιο περήφανους από ό,τι είστε σήμερα. Θα αγωνιστούμε μαζί, θα στοχεύσουμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι και να αφοσιωθώ πλήρως στον Ολυμπιακό. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη».

Προηγούμενες ομάδες:

2019-26 Μονπελιέ (Γαλλία)

2017-19 Μονπελιέ Κ20 (Γαλλία)