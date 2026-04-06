Ο Αχμέντ Μπόμπο Νζόγια ετοιμάζεται να φέρει στον Ολυμπιακό και στον Πειραιά μια ιστορία που μοιάζει με σενάριο ταινίας ή σειράς. Η κληρονομιά του είναι αρκετή για να γραφτούν βιβλία ολόκληρα.

Ο Αχμέντ Μπόμπο Νζόγια, ο νέος τεχνικός της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού δεν είναι σίγουρα ένας συνηθισμένος τύπος.

Μάζι του στο Φάληρο ετοιμάζεται να φέρει μια ιστορία που μοιάζει περισσότερο με σενάριο του Netflix, πλεγμένη ανάμεσα σε βασιλικά ανάκτορα στο Καμερούν, πρεσβείες στο Κάιρο και τα παρκέ της Γαλλίας. Πώς συνδυάζονται όλα αυτά; Μόνο εκείνος ξέρει... Το γεγόνος ότι ο Νζόγια είναι Πρίγκιπας των Μπαμούν τα λέει όλα.

Η ζωή του Αχμέντ είναι ένα... μωσαϊκό από κουλτούρες. Γεννήθηκε στο Καμερούν, μεγάλωσε στο Κάιρο μαθαίνοντας κλασικά αραβικά, έχει μητέρα με ισπανικές ρίζες και γιαγιά από την Ισημερινή Γουινέα. Στα 18 του έφυγε για τη Γαλλία κι εκεί, το μπάσκετ τον «κέρδισε», αλλά ένας τραυματισμός στο γόνατο του έκοψε πρόωρα την καριέρα του παίκτη. Τότε ήταν που η μοίρα και η κόρη του του έδειξαν τον δρόμο. «Είναι ενδιαφέρον το πώς κατέληξα στο μπάσκετ γυναικών. Η κόρη μου, η Γιάνα, που παίζει στην Εθνική Σερβίας, ήρθε μια μέρα και μου ζήτησε να της μάθω το παιχνίδι. Έτσι άρχισα να ασχολούμαι σοβαρά με τις γυναίκες».

Η νύχτα που ο χρόνος σταμάτησε

Η πιο σημαδιακή μέρα της επαγγελματικής και προσωπικής του ζωής έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2021, όταν η Γιαουντέ «φλεγόταν». Οι Lionesses του Καμερούν είχαν μόλις ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο AfroBasket, νικώντας τη Σενεγάλη για πρώτη φορά μετά το 1960. Ο Νζόγια στην άκρη του πάγκου, εξουθενωμένος, απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας και τα πανηγύρια. Πήγε στο δωμάτιό του να κοιμηθεί.

«Ονειρεύτηκα ότι ο πατέρας μου ήρθε στο δωμάτιο και μου είπε: "Μπράβο γιε μου για το χάλκινο μετάλλιο. Είμαι περήφανος για σένα"», θυμάται. Λίγες ώρες μετά, στις επτά το πρωί, το τηλέφωνο χτύπησε. Η αδερφή του τού ανακοίνωσε πως ο πατέρας του, ο 19ος Σουλτάνος των Μπαμούν, Ιμπραήμ Μπόμπο Νζόγια, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στο Παρίσι από Covid.

Λίγες μέρες μετά, στο Υπουργείο Αθλητισμού, ο Αχμέντ κάθισε κάτω από το πορτρέτο του πατέρα του. «Είδες ποιος σε παρακολουθούσε;» του είπε ο Υπουργός. Ο πατέρας του δεν ήταν απλώς ένας μονάρχης, αλλά ήταν ένας άνθρωπος του αθλητισμού, πρώην πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ο Υπουργός που έζησε το έπος του Ροζέ Μιλά το 1984. Το DNA της νίκης ήταν πάντα εκεί.

Το σπάνιο background του νέου προπονητή του Ολυμπιακού μόνο ως εφόδιο μπορεί να λειτουργήσει. Ο Νζόγια εξάλλου έχει αποδείξει πως ξέρει να διαχειρίζεται προσωπικότητες. Στο Καμερούν έμαθε να ζει με την πίεση των προσδοκιών ενός ολόκληρου έθνους και στον Ολυμπιακό θα κληθεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.