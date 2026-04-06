Γνωστοί έγιναν από τη EuroLeague, οι διαιτητές της αναμέτρησης μεταξύ της Μπαρτσελόνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από την Μπαρτσελόνα (07/04, 21:30) με τη EuroLeague να κάνει γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα τον κρίσιμο αγώνα των «πρασίνων» στην Ισπανία θα διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μανουέλ Ατάρ (Ιταλία).

Ο Έργκιν Άταμαν δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Βασίλη Τολιόπουλο, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και Γιάννη Κουζέλογλου, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογικής κατάταξης με ρεκόρ 20 νίκες και 15 ήττες, ενώ στον αντίποδα η Μπαρτσελόνα είναι στην 8η με ίδιο ρεκόρ.