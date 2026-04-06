Μύκονος: Ευχήθηκε με απίθανο τρόπο σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τις ισπανικές... μάχες
Μπορεί να είναι Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά η αγωνιστική δράση δεν σταματά, ίσα ίσα είναι πλούσια και με ενδιαφέρουσες μονομαχίες. Συγκεκριμένα πέντε ελληνοϊσπανικές αναμετρήσεις έχει το μενού για τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
Αρχικά, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της EuroLeague την Τρίτη (07/04), ενώ την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια εκτός έδρας για τη «διαβολοβδομάδα». Η ΑΕΚ από την άλλη έχει το Game 2 με την Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μούρθια, με στόχο να πάρει την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup.
Η Μύκονος, λοιπόν, πήρε την πρωτοβουλία να ευχηθεί στις ελληνικές ομάδες με... επικό τρόπο μέσω ανάρτησης γράφοντας: «Ισπανικές μονομαχίες όλη την Μ.Εβδομάδα στα ευρωπαικά παρκέ, αλλά όλα ξεκίνησαν κάποτε με το Mykonos vs Ibiza για τους γνώστες (στο μπάσκετ πλέον δεν τους βλέπουμε). Καλή επιτυχία και στις 4 ελληνικές ομάδες με νίκες»!
🇬🇷🏀🇪🇸 μονομαχίες— MYKONOS BETSSON B.C. (@mykonos_bc) April 6, 2026
όλη την Μ.Εβδομάδα στα ευρωπαικά παρκέ,
αλλά όλα ξεκίνησαν κάποτε
με το Mykonos vs Ibiza για τους γνώστες.
(στο μπάσκετ πλέον δεν τους βλέπουμε 😬)
Καλή επιτυχία και στις 4 🇬🇷 ομάδες με νίκες! #aekbc #paokbc #paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/Q13408JIPX
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.