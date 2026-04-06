Με ένα φοβερό post η Μύκονος αποφάσισε να ευχηθεί σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ για τις αναμετρήσεις τους με ισπανικές ομάδες αυτή την εβδομάδα.

Μπορεί να είναι Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά η αγωνιστική δράση δεν σταματά, ίσα ίσα είναι πλούσια και με ενδιαφέρουσες μονομαχίες. Συγκεκριμένα πέντε ελληνοϊσπανικές αναμετρήσεις έχει το μενού για τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Αρχικά, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της EuroLeague την Τρίτη (07/04), ενώ την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια εκτός έδρας για τη «διαβολοβδομάδα». Η ΑΕΚ από την άλλη έχει το Game 2 με την Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μούρθια, με στόχο να πάρει την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Η Μύκονος, λοιπόν, πήρε την πρωτοβουλία να ευχηθεί στις ελληνικές ομάδες με... επικό τρόπο μέσω ανάρτησης γράφοντας: «Ισπανικές μονομαχίες όλη την Μ.Εβδομάδα στα ευρωπαικά παρκέ, αλλά όλα ξεκίνησαν κάποτε με το Mykonos vs Ibiza για τους γνώστες (στο μπάσκετ πλέον δεν τους βλέπουμε). Καλή επιτυχία και στις 4 ελληνικές ομάδες με νίκες»!