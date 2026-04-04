Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το σενάριο «ελληνικού εμφυλίου» στα Play Offs της Euroleague (vid)

Πώς προκύπτει ο ελληνικός εμφύλιος στα Play Offs της φετινής Euroleague. Το ερώτημα τέθηκε στο χθεσινό Gazz Floor by Novibet και φυσικά υπήρξε και απάντηση!

Φτάνοντας στο φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague, το να δούμε στα Play Offs ελληνικό εμφύλιο είναι πιο ορατό από ποτέ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι έτοιμοι να κόψουν κορδέλα και μένει να δούμε τη θέση που θα τερματίσουν.

Το ερώτημα που τέθηκε στο χθεσινό Gazz Floor by Novibet είναι «πώς μπορεί να προκύψει ελληνικός εμφύλιος;».

Καλκαβούρας: «Υπάρχει ένα σχόλιο για το πώς προκύπτει ελληνικός εμφύλιος, το βλέπουμε στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν θεωρήσουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορί για την πρώτη θέση και πάμε στη λογική ότι θα τερματίσει πρώτος, τότε για να γίνει ελληνικός εμφύλιος, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τερματίσει είτε στο 7 είτε στο 8»

Παπαδογιάννης: «Να τερματίσει 8ος στη γενική κατάταξη μετά και τα Play In».

