Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Ο Ολυμπιακός ξεχνά τη νίκη του στην έδρα της Βιλερμπάν και στρέφει το βλέμμα του στην συνέχεια, με τους Πειραιώτες να έχουν μια ζόρικη διαβολοβδομάδα μπροστά τους.
Για την 36η αγωνιστική ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει την Ρεάλ και για την 37η την Χάποελ, σε δύο ματς που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την τελική κατάταξη των Ερυθρολεύκων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το φινάλε της σεζόν:
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
