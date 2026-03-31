Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο και θα μείνει εκτός δράσης για 15 ημέρες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Ολυμπιακού.

Αυτό που ανησυχούσε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL επιβεβαιώθηκε από τους γιατρούς.

Ο Αμερικανός σέντερ που ήταν πολύ καλός μέχρι να αποχωρήσει από το γήπεδο για τα αποδυτήρια στα 2.23’’ πριν τη λήξη της «αιώνιας» μονομαχίας υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός δράσης για δυο εβδομάδες.

Η ακριβής διάγνωση για τον Ταϊρίκ Τζόουνς αναφέρει:

«Θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου ΑΡ έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς την Τρίτη (31/3). Ως εκ τούτου, θα μείνει εκτός δράσης για 15 ημέρες».

Ο Αμερικανός σέντερ έχει ως τώρα 7.7 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.1 κλεψίματα στα 12 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί πατώντας παρκέ για 16:31 λεπτά.

Η ενέργεια και το δυναμικό παιχνίδι του θα λείψει αυτό το δεκαπενθήμερο από τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» αναμένεται να αυξήσει τον χρόνο του Ντόντα Χολ στον αγώνα με τη Βιλερμπάν (3/4, 21:00) για την 35η αγωνιστική της Euroleague δίπλα στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς κι εκείνος είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ενώ σύντομα αναμένεται να επανέλθει και ο Μουστάφα Φαλ.