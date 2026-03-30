Ο Κίναν Έβανς απάντησε στο x σε φίλαθλο του Ολυμπιακού, σχετικά με την κατάσταση του τραυματισμού του.

Τον Νοέμβρη του 2025 ο Ολυμπιακός είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» στη EuroLeague, κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη αχιλλείου με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη σεζόν. Πέντε μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, απάντησε σε φίλαθλο σχετικά με την κατάσταση της αποθεραπείας του.

Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά:

«Καλές ημέρες, κακές ημέρες. Όπως υποτίθεται ότι πρέπει να είναι, αλλά είναι υπέροχο φίλε».