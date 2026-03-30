Ολυμπιακός: Η απάντηση του Κίναν Έβανς για την κατάστασή του
Τον Νοέμβρη του 2025 ο Ολυμπιακός είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» στη EuroLeague, κόντρα στη Ζάλγκιρις.
Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη αχιλλείου με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη σεζόν. Πέντε μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, απάντησε σε φίλαθλο σχετικά με την κατάσταση της αποθεραπείας του.
Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά:
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός στους φιλάθλους του ενόψει Ολυμπιακού: «Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή»
«Καλές ημέρες, κακές ημέρες. Όπως υποτίθεται ότι πρέπει να είναι, αλλά είναι υπέροχο φίλε».
Good days, bad days. Just how it’s supposed to be but it’s great man🙌🏾❤️— Keenan Evans (@KeenanEvs) March 29, 2026
