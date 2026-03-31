Ποια είναι τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς, μετά την θλάση που υπέστη στο γαστροκνήμιο.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε (101-94) του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ωστόσο ο τραυματισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς μετρίασε την χαρά των «ερυθρολεύκων» για την επίτευξη του θετικού αποτελέσματος.

Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε στα 2.23’’ πριν τη λήξη του «αιώνιου» ντέρμπι με θλάση στο γαστροκνήμιο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ «υπέστη θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου ΑΡ» και θα μείνει εκτός δράσης για 15 ημέρες.

Το χειρότερο σημείο της σεζόν ήταν αυτό που βγήκε νοκ άουτ ο Τζόουνς που σημειωτέον ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και έδινε μεγάλη ενέργεια και ποιότητα στη front-line του Ολυμπιακού.

Ο Αμερικανός σέντερ στο δεκαπενθήμερο που θα μείνει εκτός δράσης θα χάσει σίγουρα τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της Euroleague στην κανονική περίοδο, όπου θα κριθεί το πλεονέκτημα έδρας.

Τα τρία σίγουρα παιχνίδια που θα χάσει ο Τζόουνς είναι:

03/04 Βιλερμπάν-Ολυμπιακός

07/04 Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης

09/04 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός

Μαζί με τους τρεις αγώνες της Euroleague ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα χάσει τον αγώνα πρωταθλήματος με τη Μύκονο (5/4) για τη Stoiximan GBL.

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, όπου κι εκεί είναι εξαιρετικά αμφίβολο να προλάβει, δεδομένου ότι συμπληρώνει τότε το 15ημερο.

Γι’ αυτό πιθανότατα επιστρατευτεί νωρίτερα ο Μουστάφα Φαλ, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού, ίσως και από τον εκτός έδρας αγώνα με την Βιλερμπάν.

