Παναθηναϊκός για Μαρινέλλα: «Δυσαναπλήρωτο το κενό στο χώρο της μουσικής»
Η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή προκαλώντας θλίψη σε ολόκληρο το πανελλήνιο. Μετά τον αγαπημένο της Άρη, σειρά πήρε και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός να αποχαιρετήσει την σπουδαία ερμηνεύτρια.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετά με θλίψη τη Μαρινέλλα.
Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και η απωλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς…»
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 28, 2026
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς…
