Η μεγάλη Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών βυθίζοντας σε πένθος τη μουσική (και όχι μόνο) κοινότητα της χώρας.

Η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή προκαλώντας θλίψη σε ολόκληρο το πανελλήνιο. Μετά τον αγαπημένο της Άρη, σειρά πήρε και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός να αποχαιρετήσει την σπουδαία ερμηνεύτρια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετά με θλίψη τη Μαρινέλλα.

Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και η απωλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς…»