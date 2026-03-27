Ο Νεοκλής Αβδάλας αποφάσισε να παραμείνει στο NCAA και να αναζητήσει το ενδεχόμενο να αλλάξει κολεγιο.

Πήρε την απόφαση για το μέλλον του ο Νεοκλής Αβδάλας. Ο Έλληνας περιφερειακός που τη σεζόν που διανύουμε, έπαιξε στο Virginia State, δεν θα δηλώσει συμμετοχή στο draft του 2026.

Ο «Νίο» μπήκε στο transfer portal (7-21 Απρίλη) όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης. Όταν κάποιος παίκτης μπαίνει στο transfer portal, αυτό γίνεται με σκοπό να ψαχτεί για να αλλάξει κολέγιο και να πάει κάπου αλλού τη νέα σεζόν.

Άλλωστε είναι ένα από τα hot prospects του κολεγιακού μπάσκετ και σε ορισμένα ματς τον παρακολούθησαν scouts ομάδων του ΝΒΑ, κάτι που δείχνει και το potential που έχει!

To τελευταίο φετινό παιχνίδι του και τα νούμερα του

Τελευταίο φετινό ματς του Αβδάλα φέτος ήταν η ήττα του Virginia Tech από το Wake Forest με 95-89, με τον Έλληνα περιφερειακό να μένει χαμηλά. Είχε 5 πόντους με 2/10 σουτ και 3 λάθη στα 31 λεπτά που πάτησε παρκέ. Είχε 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Πάντως τη σεζόν που διανύουμε αποτελεί έναν εκ των... κλειδιών της ομάδας και κορυφαίων παικτών. Τελείωσε τη σεζόν με 12.1 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ κατά μέσο όρο. Έπαιξε ως point guard και σε αρκετά ματς έδειξε το ταλέντο και στη δημιουργία, διαβάζοντας σωστά τις φάσεις.