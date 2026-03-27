Έγινε κι αυτό: Η Euroleague αποφάσισε αλλαγή ώρας στο Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας γιατί οι Σέρβοι περιμένουν τις εμφανίσεις τους!
Ένα απρόοπτο οδήγησε τη Euroleague στο να αλλάξει την ώρα έναρξης της σημερινής αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Ερυθρό Αστέρα. Το παιχνίδι για την 34η αγωνιστική ήταν προγραμματισμένο για τις 20:30, ωστόσο η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε λίγες ώρες πριν πως το τζάμπολ μετατίθεται για τις 21:00.
Αν και η επίσημη ενημέρωση έκανε λόγο γενικά για «λογιστικά προβλήματα», χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, πληροφορίες της Mundo Deportivo αναφέρουν πως το πρόβλημα εντοπίστηκε στις εμφανίσεις της σερβικής ομάδας.
Συγκεκριμένα, οι φανέλες με τις οποίες πρόκειται να αγωνιστεί ο Ερυθρός Αστέρας δεν είχαν φτάσει εγκαίρως στη Βαρκελώνη, με την αποστολή να βρίσκεται στην αναμονή για να τις παραλάβει με νέα πτήση από το Βελιγράδι.
Today’s Regular Season Round 34 game between FC Barcelona and Crvena Zvezda will start at 21:00 local time instead of 20:30 due to logistical needs ℹ️— EuroLeague (@EuroLeague) March 27, 2026
