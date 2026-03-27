Ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε του Παναθηναϊκού με 80-76 στην παράταση (κ.α. 70-70) στον ημιτελικό και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα της Βούλας ολοκλήρωσε την μεγάλη έκπληξη στον ημιτελικό του Final Four καθώς κατάφερε να λυγίσει τις πράσινες σ' ένα ματς πραγματικό «γκραν γκινιόλ» και να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Συγκεκριμένα επικράτησε με 80-76 στην παράταση (κανονική διάρκεια 70-70) έχοντας ως κορυφαίες τις Μάλι (17π.), Τζένσεν (16π.), Σακελλαρίου (14π.) και Αναστασοπούλου (13π.)

Για την ομάδα της Σελέν Ερντέμ πρώτη σκόρερ ήταν η Φιτζέραλντ με 19 πόντους και ακολούθησαν η Μπράουν (15π.) και η Πρινς (13π.)