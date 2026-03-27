Ο Πρωτέας Βούλας απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στην παράταση, επικρατώντας με 80-76 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αθηναϊκός – Παναθλητικός. Η ομάδα του Μάριου Δεσποτάκη ολοκλήρωσε την υπέρβαση απέναντι στις «πράσινες», με την Μόργκαν Μάλι να αγγίζει το triple-double, γεμίζοντας τη στατιστική της με 17 πόντους (6/8 βολ., 4/6 δίπ., 1/5 τρίπ.), 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 μπλοκ στα 37:14 που έμεινε στο παρκέ! Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειες των Φιτζέραλντ και Μπράουν δεν ήταν αρκετές για τον Παναθηναϊκό, που έμεινε εκτός τελικού.
Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός: Ο αγώνας
Η ομάδα των Νοτίων Προαστίων βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνά της, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 21-12 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Πρωτέας σούταρε με καλά ποσοστά (6/12 δίπ., 3/7 τρίπ.) και μοίρασε έξι ασίστ, κόντρα στις «πράσινες», που επέμειναν δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, έχοντας 0/6 τρίποντα και πέντε λάθη.
Στη συνέχεια, η Σακελλαρίου σκόραρε πίσω από τα 6,75 για το +9 του Πρωτέα, κάνοντας το 24-15 στο 12'. Ο Παναθηναϊκός πίεσε, παίρνοντας κεφάλι στο σκορ με την Πρινς, που διαμόρφωσε το 28-29. Ωστόσο, η ομάδα του Μάριου Δεσποτάκη πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 31-29, σουτάροντας με 40% στο τρίποντο (8/20), με τη Σακελλαρίου (9 π.) να ηγείται επιθετικά. Όσον αφορά το «τριφύλλι», είχε μόλις 1/11 τρίποντο, με τη Σταμολάμπρου.
Ακολούθως, οι «πράσινες» αντέδρασαν, βελτίωσαν την άμυνά τους και προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, όταν η Πρινς ευστόχησε για το 36-46 στο 27'. Η Μπράουν κράτησε το +10 για την ομάδα της Σελέμ Ερντέμ λίγο πριν από το φινάλε της τρίτης περιόδου (41-51). Όμως ο Πρωτέας, με αντεπίθεση διαρκείας, προηγήθηκε 56-55 με την Αναστασοπούλου!
Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ στα τελευταία λεπτά, με την Ολυμπία Σακελλαρίου να σκοράρει από την κορυφή για τρεις, κάνοντας το 67-64. Η Μόργκαν Μάλι τελείωσε τη φάση κοντά στο καλάθι, διαμορφώνοντας το 69-64 για τον Πρωτέα Βούλας στο 1:24 πριν από το φινάλε, ενώ η Μπράουν απάντησε άμεσα για το 69-67.
Στα 14,9" για το τέλος, η Μπράουν κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο από την Αναστασοπούλου, όμως αστόχησε στις πρώτες δύο βολές (69-68). Η Μπόικο κέρδισε φάουλ από την Πρινς, κάνοντας το 70-68 με 1/2 βολές, ενώ η Φιτζέραλντ έφερε το ματς στα ίσα στα 5,7" και έστειλε το ματς στην παράταση, αφού η Σακελλαρίου αστόχησε σε τρίποντο!
Εκεί, η Σπανού έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 72-73, όμως η Τζένσεν ευστόχησε σε τρίποντο στα 18,3" πριν από τη λήξη της παράτασης, κάνοντας το 75-73! Η Σπανού αστόχησε στη δεύτερη βολή, η Μάλι ανέβασε τη διαφορά στο +3 για τον Πρωτέα Βούλας (77-74) και, ακολούθως, «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα των Νοτίων Προαστίων από τη γραμμή των βολών.
Ο Πρωτέας επικράτησε με 80-76 και «σφράγισε» την πρόκριση στον τελικό του Final Four.
Τα δεκάλεπτα: 21-12, 31-29, 48-53, 70-70 κ.α., 80-76 παρ.
