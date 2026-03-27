Ολυμπιακός: Together We Fly σε Σόφια και Λυών!

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τον κόσμο του για το πρόγραμμα Together We Fly σε Σόφια και Λιόν για τα ματς με Χάποελ Τελ Αβίβ (9/4, 19:30) και Βιλερμπάν (3/4, 21:00).

Δείτε τις πληροφορίες για τα δύο ταξίδια

Το Together We Fly συνεχίζει να προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες στους φίλους του Olympiacos BC! Ταξίδεψε με την «ερυθρόλευκη» αποστολή στη Σόφια για τον τελευταίο εκτός έδρας αγώνα της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας και στήριξε την ομάδα μας στη σημαντική αναμέτρηση με τη Hapoel Tel Aviv BC!

Και μην ξεχνάς πως πριν το ματς στη Βουλγαρία, προηγείται η αναμέτρηση με την ASVEL στη Λυών, έναν από τους πιο όμορφους και γοητευτικούς προορισμούς της Γαλλία. Δήλωσε συμμετοχή για το ταξίδι και δώσε δύναμη στην ομάδα μας με τη φωνή σου!

ΣΟΦΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, σημείο συνάντησης στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» για το check in στην AEGEAN στις 15.00, ώρα αναχώρησης στις 17.00.

Διανυκτέρευση 1 βράδυ στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου μεταφορά από το ξενοδοχείο προς την Arena Sofia για την παρακολούθηση του αγώνα HAPOEL-OLYMPIACOS BC με ώρα έναρξης 19:30 (κοινή ώρα Ελλάδας)

Μετά το τέλος του αγώνα απευθείας μετάβαση στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στην Αθήνα.

Πακέτο επιλογής Α: 440€ ανά άτομο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο του αγώνα (χωρίς διαμονή και μεταφορές, σε ξενοδοχείο δικής σας επιλογής).

Πακέτο επιλογής Β MARINE TOURS: 660€ ανά άτομο σε δίκλινο, 650€ σε τρίκλινο.Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα, μία διανυκτέρευση σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο με πρωινό στο προτεινόμενο ξενοδοχείο Rosslyn Central Park Hotel Sofia 4* και όλες τις μεταφορές.

Πακέτο επιλογής C MARINE TOURS: 710€ ανά άτομο σε μονόκλινο. Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα, μία διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό στο προτεινόμενο ξενοδοχείο Rosslyn Central Park Hotel Sofia 4* και όλες τις μεταφορές.

Πακέτο B,C // Ασφάλεια αστικής ευθύνης // Συνοδός εκδρομής.

ΛΥΩΝ

Πέμπτη 2 Απριλίου, σημείο συνάντησης στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» για το check in στην AEGEAN στις 15.00, ώρα αναχώρησης στις 17.00.

Διανυκτέρευση 1 βράδυ στη Λυών της Γαλλίας.

Παρασκευή 3 Απριλίου μεταφορά από το ξενοδοχείο προς την LDLC ASVEL Villeurbanne Arena για την παρακολούθηση του αγώνα ASVEL-OLYMPIACOS BC με ώρα έναρξης 20:00 (τοπική)

Μετά το τέλος του αγώνα απευθείας μετάβαση στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στην Αθήνα.

Πακέτο επιλογής Α: 590€ ανά άτομο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο του αγώνα (χωρίς διαμονή και μεταφορές, σε ξενοδοχείο δικής σας επιλογής).

Πακέτο επιλογής Β MARINE TOURS: 830€ ανά άτομο σε δίκλινο. Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα, μία διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό στο προτεινόμενο ξενοδοχείο Ibis Style Lyon Center Confluence 3* και όλες τις μεταφορές.

Πακέτο επιλογής C MARINE TOURS: 880€ ανά άτομο σε μονόκλινο. Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια μαζί με το εισιτήριο αγώνα, μία διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό στο προτεινόμενο ξενοδοχείο Ibis Style Lyon Center Confluence 3* και όλες τις μεταφορές.

Πακέτο B,C // Ασφάλεια αστικής ευθύνης // Συνοδός εκδρομής.