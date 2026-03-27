O Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό (21:15, Novasports Prime) στο Telekom Center Athens και θέλει τη νίκη για να ανέβει κι άλλο και να παλέψει μέχρι το τέλος για την πρώτη εξάδα.

Ένα ακόμα πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις του Παναθηναϊκού καθώς μετά τον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ, τέθηκε νοκ άουτ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Λίγο πριν από το τέλος της προπόνησης της Πέμπτης (26/3), ο Έλληνας φόργουορντ αποχώρησε με ενόχληση στον οπίσθιο μηριαίο προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τάξεις της ομάδας. Διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί θλάση και θα χάσει το ματς με τη Μονακό.

Οι πράσινοι θα κοντραριστούν με τη Μονακό (21:15, Novasports Prime) στο Telekom Center Athens με τον Εργκίν Άταμαν να αναφέρεται στον τραυματισμό του Τζέριαν Γκραντ, ενώ στάθηκε και στον γιο του, Σαρπ.

«Δεν μπορώ να ζητήσω περισσότερα, γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα», ήταν τα λόγια του Μαρκοϊσβίλι μεταξύ άλλων,.

Ο Γεωργιανός προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει και πάλι στους Μάικ Τζέιμς και Νίκολα Μίροτιτς, όπερ και σημαίνει ότι για ένα ακόμα ματς θα παρουσιαστεί με... εννιάδα! Ο Αμερικανός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού (στον οπίσθιο μηριαίο) ενώ ο Μίροτιτς ναι μεν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις αλλά η ενημέρωση της Μονακό ανέφερε ότι δεν θα παίξει.

Συγκεκριμένα οι διαθέσιμοι παίκτες για τη Μονακό είναι οι Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιαλό, Κεβάριους Χέιζ, Τέρι Τάρπεϊ, Τζουχάν Μπεγκαριν, Νεμάνια Νέντοβιτς και Μαθιου Στράζελ.

Για το τριφύλλι δεν θα παίξουν οι Σαμοντούροφ και Ρογκαβόπουλος, ενώ δύσκολα θα αγωνιστεί ο Γκραντ.

Στο 19-14 βρίσκονται και οι δύο ομάδες.