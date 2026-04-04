Ο Παναθηναϊκός κέρδισε δια περιπάτου τον Προμηθέα Πάτρας με 96-63 και αυτό χάρη στο τρομερό 31-6 που έκανε στην 2η περίοδο του αγώνα.

Όπως και στη Σόφια, έτσι και στην Πάτρα, οι «πράσινοι» δεν ένιωθαν μοναξιά καθώς είχαν την αμέριστη συμπαράσταση των φιλάθλων τους.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έδωσαν δυναμικό «παρών» στην αχαϊκή πρωτεύουσα και η «πράσινη» του ευχαρίστησε για την παρουσία τους.

«Σας ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξή σας! Η Πάτρα είναι ΠΡΑΣΙΝΗ Παναθηναϊκέ!» ανέφερε σε χαρακτηριστική της ανάρτηση.