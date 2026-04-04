Μήτογλου: «Στο DNA του Παναθηναϊκού είναι να κερδίζει»

Ο Ντίνος Μήτογλου που ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στην εύκολη επικράτηση επί του Προμηθέα, μίλησε για την αναμέτρηση στην Πάτρα.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ/σέντερ αγωνίστηκε περίπου 32 λεπτά και ήταν εκείνος που πρωτοστάτησε έως το τελικό 96-63 απέναντι στον Προμηθέα.

Συγκεκριμένα τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 21 πόντους με 6/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στην κρατική τηλεόραση λέγοντας αρχικά: «Συγχαρητήρια στον Προμηθέα, ξέρουμε όλοι το πόσο καλή ομάδα είναι. Είχαν απουσίες και προβλήματα όπως και εμείς. Εμείς ήρθαμε ξεκάθαρα με απουσίες, με παίκτες με ιώσεις, με τραυματισμούς, αλλά είμαστε αυτοί που είμαστε, ήμασταν αυτός ο αριθμός που ήμασταν. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βγάλαμε μία φοβερή αντίδραση όλοι. Είχαμε μία ενέργεια πάρα πολύ καλή και όλα τα παιδιά βοήθησαν. Ήρθε και ο Κουζέλογλου, που ήταν στο Μαρούσι, και μας βοήθησε πολύ. Στο DNΑ του Παναθηναϊκού είναι να κερδίζει. Εμείς ήρθαμε με τη νίκη στο μυαλό μας, προετοιμασμένοι. Ξεκουραστήκαμε και ταξιδέψαμε χθες. Έρχεται μία δύσκολη εβδομάδα για εμάς».

Για το αν έπρεπε να... κρατήσουν δυνάμεις ενόψει της διπλής αγωνιστικής στην Ισπανία, ο Μήτογλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όποιος σκέφτεται έτσι δεν αξίζει να είναι στον Παναθηναϊκό. Αν δεν παίξεις σκληρά και 100%, ο πρώτος λόγος είναι να τραυματιστείς. Οπότε, δεν υπήρχε καν τέτοιο θέμα, Μπήκαμε να παίξουμε δυνατά, να κερδίσουμε και να πάρουμε αυτή την διαφορά. Χαίρομαι που παίξαμε πολύ καλά».

Αναφορικά με την επιλογή του Άταμαν στα ψηλά σχήματα, είπε: «Εγώ το απολαμβάνω αυτό το σχήμα. Αρχικά, είμαστε μεγάλα κορμιά, μπορούμε να αλλάξουμε στην άμυνα σε όλες τις θέσεις. Ανοίγουμε το γήπεδο, μπορούμε να τρέξουμε. Οι Χουάντσο και Νάιτζελ ξέρουν να διαβάζουν το παιχνίδι. Ξέρουμε ο ένας τον άλλον με τα μάτια πλέον. Επειδή ο Νάιτζελ, εγώ και ο Χουάντσο είμαστε τεσσάρια καταλαβαινόμαστε πολύ καλά στο spacing. Ξέρουμε αυτόματα τι θα κάνουμε και τι όχι. Και στην άμυνα είναι εύκολο να αλλάξεις. Είμαστε μεγάλο κορμιά, δεν έχουμε θέμα στα ριμπάουντ. Πολύ σημαντικό που μας βγήκε».»

Για την ήττα στη Σόφια από τη Χάποελ, ανέφερε: «Χάσαμε μία μεγάλη ευκαιρία. Ο κόσμος μας ήταν εκπληκτικός. Ταξίδεψε αρκετός κόσμος και ξέρουμε την στήριξή του. Ήταν μεγάλη ευκαιρία αλλά το να κοιτάμε πίσω δεν θα μας βοηθήσει. Έχουμε τρεις τελικούς στην ουσία. Οπότε, αυτό που έχω πει, ξεκάθαρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίζει. Πηγαίνουμε με τη νίκη στο μυαλό μας».