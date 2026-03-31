Η νίκη του Ολυμπιακού στο T-Center απέναντι στον Παναθηναϊκό διατήρησε το αήττητο του φέτος στο πρωτάθλημα και, παράλληλα, σημαδεύτηκε από τις αποβολές των Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής στο T-Center δεν είχε βαθμολογικό διακύβευμα, αλλά μπόλικη ένταση και εκατέρωθεν αποβολές, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Παναθηναϊκού, κάνοντας το 21-0 στην κανονική περίοδο και υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην πέμπτη φετινή ήττα στο πρωτάθλημα. Οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν με το διπλό σε ένα επεισοδιακό ντέρμπι που σημαδεύτηκε από τις αποβολές των Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Τα αίματα... άναψαν λίγο πριν από το ημίχρονο του αγώνα, όταν ο Ναν και ο Ντόρσεϊ είχαν μια αψιμαχία, με αποτέλεσμα να έρθουν κεφάλι με κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε 33.8 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, με τους δύο παίκτες να έρχονται σε ένταση, ανεβάζοντας τους τόνους στο παρκέ. Μάλιστα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός πήρε θέση για τη φάση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση των διαιτητών και υποστηρίζοντας πως η αποβολή του παίκτη της ήταν άδικη, τονίζοντας ότι αυτός των πρασίνων ήταν που προκάλεσε την ένταση.

Οι δύο από τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης, Τηγάνης και Αγραφιώτης, πήγαν στο instant replay και παρακολούθησαν για αρκετή ώρα ό,τι έγινε μεταξύ των δύο παικτών, με την παρολίγο σύρραξη που ακολούθησε. Σημειωτέον, οι Ντόρσεϊ και Ναν είχαν από ένα φάουλ ως εκείνο το σημείο του αγώνα. Έπειτα από αρκετή ώρα διαβουλεύσεων, ενημέρωσαν πρώτα τον κομισάριο και αμέσως μετά κατευθύνθηκαν στους πάγκους των δύο ομάδων, εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης (αποβολές Ναν, Ντόρσεϊ – αντιαθλητικό στον Λεσόρ) στους Άταμαν και Μπαρτζώκα.

Ο Τηγάνης εξήγησε στον Άταμαν και στον Ναν την απόφαση, δείχνοντας την χαρακτηριστική κίνηση για απόπειρα κουτουλιάς στον αντίπαλό τους. Το ίδιο συνέβη και στην πλευρά του Ολυμπιακού, με τον Χρήστο Μπαφέ να εξηγεί στον Ντόρσεϊ, κάνοντας την ίδια κίνηση και δείχνοντας το κούτελό του.