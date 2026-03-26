Απρόοπτο στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να φεύγει λίγο πριν το τέλος με ενοχλήσεις.

Ο Τζέριαν Γκραντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό με αποτέλεσμα να υπάρχει ερωτηματικό γύρω από τη συμμετοχή του στο ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο T-Center (30/01, 19:00), αλλά και κόντρα στη Μονακό (27/03, 21:15).

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα για τους πράσινους. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν ολοκλήρωσε την προπόνηση και έφυγε λίγο πριν το τέλος αυτής εξαιτίας ενοχλήσεων. Πάντως στην προπόνηση βρέθηκε κανονικά και ο Ιωάννης Κουζέλογλου, ο οποίος αγωνιζόταν δανεικός στο Μαρούσι.