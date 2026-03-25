Βαλένθια - Ολυμπιακός: Καρέ - καρέ η άμυνα του Φουρνιέ
Ο Ολυμπιακός έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από την Ισπανία και τη Βαλένθια, καθώς, μετά από ένα θρίλερ, δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη. Το παιχνίδι πάντως, έχει σηκώσει μεγάλο ντόρο, κυρίως για το φάουλ που χρεώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Εβάν Φουρνιέ ανέλαβε να μαρκάρει τον Ζαν Μοντέρο, που ανέλαβε την ευθύνη για τη Βαλένθια. Ο Γάλλος πήγε για τη μπάλα, όταν ξεκίνησε το shooting motion ο αντίπαλός του, όμως οι διαιτητές τον χρέωσαν με φάουλ.
Στον Ολυμπιακό έγιναν έξαλλοι με αυτό το σφύριγμα, το οποίο έκρινε και την αναμέτρηση, με τους Ερυθρόλευκους, βάσει του ριπλέι, να υποστηρίζουν πως ο Εβάν Φουρνιέ έχει βρει την μπάλα.
Δείτε την άμυνα του Φουρνιέ σε καρέ - καρέ και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα:
Σχετικά με την επίμαχη φάση του #olympiacosBC.— The Big Apo (@aps13bsk) March 25, 2026
Ναι ο Fournier αρχικά βρίσκει την μπάλα, όμως έπειτα κάνει παράνομη επαφή με το χέρι του Montero που επηρρεάζει το σουτ του.
Είναι φάουλ με τους κανονισμούς. pic.twitter.com/BilQX8R6Wi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.