H τελευταία άμυνα του Εβάν Φουρνιέ στο Βαλένθια - Ολυμπιακός, στην οποία χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Μοντέρο, σε καρέ - καρέ.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από την Ισπανία και τη Βαλένθια, καθώς, μετά από ένα θρίλερ, δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη. Το παιχνίδι πάντως, έχει σηκώσει μεγάλο ντόρο, κυρίως για το φάουλ που χρεώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Εβάν Φουρνιέ ανέλαβε να μαρκάρει τον Ζαν Μοντέρο, που ανέλαβε την ευθύνη για τη Βαλένθια. Ο Γάλλος πήγε για τη μπάλα, όταν ξεκίνησε το shooting motion ο αντίπαλός του, όμως οι διαιτητές τον χρέωσαν με φάουλ.

Στον Ολυμπιακό έγιναν έξαλλοι με αυτό το σφύριγμα, το οποίο έκρινε και την αναμέτρηση, με τους Ερυθρόλευκους, βάσει του ριπλέι, να υποστηρίζουν πως ο Εβάν Φουρνιέ έχει βρει την μπάλα.

Δείτε την άμυνα του Φουρνιέ σε καρέ - καρέ και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα: