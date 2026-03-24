Βαλένθια - Ολυμπιακός: Ο Μοντέρο πέταξε εκνευρισμένος την μπάλα και έσπασε το χρονόμετρο στην οροφή της μπασκέτας
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Βαλένθια με ένα... αστείο σκηνικό να συμβαίνει κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου στη Roig Arena.
Συγκεκριμένα, ο Γιαν Μοντέρο πέταξε την μπάλα πάνω στο χρονόμετρο λόγω εκνευρισμού μετά από φάουλ που κέρδισε με αποτέλεσμα να το σπάει. Ωστόσο, το πρόβλημα μετά από λίγο διορθώθηκε.
Jean Montero did something incredible in the game between Valencia and Olympiacos – he broke the clock. 😅 pic.twitter.com/fkcrwYcSIR— Basketball Sphere (@BSphere_) March 24, 2026
