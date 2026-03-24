Ένα απίθανο σκηνικό έλαβε χώρα στο Βαλένθια - Ολυμπιακός με τον Γιαν Μοντέρο να πετάει την μπάλα πάνω στο χρονόμετρο με αποτέλεσμα να το... διαλύει.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Βαλένθια με ένα... αστείο σκηνικό να συμβαίνει κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου στη Roig Arena.

Συγκεκριμένα, ο Γιαν Μοντέρο πέταξε την μπάλα πάνω στο χρονόμετρο λόγω εκνευρισμού μετά από φάουλ που κέρδισε με αποτέλεσμα να το σπάει. Ωστόσο, το πρόβλημα μετά από λίγο διορθώθηκε.