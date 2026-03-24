Ο Γιαννακόπουλος πόσταρε Σούνιο και βολές Ολυμπιακού: «Όχι, δεν είναι τρολ!»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Σαράγεβο, πόσταρε το… περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο, όπου τοποθετεί τους τίτλους των «πράσινων», αλλά και τις βολές του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Βαλένθια, εξηγώντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται για τρολ.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Σαράγεβο, επικρατώντας της Dubai Basketball με 104-107, για την 33η αγωνιστική της regular season. Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα, φτάνοντας τις τρεις σερί νίκες και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 19-14, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό (27/3, 21:15).

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πόσταρε το… περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο, όπου τοποθετεί τους τίτλους των «πράσινων» και πρόσφατα εξήγησε ότι μετά το Κύπελλο Ελλάδας, θα προσθέσει το πρωτάθλημα και τη EuroLeague.

Παράλληλα, o διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ δημοσίευσε τις βολές του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βαλένθια. Οι Πειραιώτες είχαν 20 βολές, αντί για μία της Βαλένθια στα μισά της τρίτης περιόδου, εξηγώντας: «Όχι, δεν είναι τρολ»!



