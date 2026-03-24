Ο Γιαννακόπουλος πόσταρε Σούνιο και βολές Ολυμπιακού: «Όχι, δεν είναι τρολ!»
Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Σαράγεβο, επικρατώντας της Dubai Basketball με 104-107, για την 33η αγωνιστική της regular season. Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα, φτάνοντας τις τρεις σερί νίκες και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 19-14, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό (27/3, 21:15).
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πόσταρε το… περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο, όπου τοποθετεί τους τίτλους των «πράσινων» και πρόσφατα εξήγησε ότι μετά το Κύπελλο Ελλάδας, θα προσθέσει το πρωτάθλημα και τη EuroLeague.
Παράλληλα, o διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ δημοσίευσε τις βολές του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βαλένθια. Οι Πειραιώτες είχαν 20 βολές, αντί για μία της Βαλένθια στα μισά της τρίτης περιόδου, εξηγώντας: «Όχι, δεν είναι τρολ»!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.