Ολυμπιακός: Η 12άδα με Βαλένθια - Εκτός ο ΜακΚίσικ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Βαλένθια στην Ισπανία (21:30), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέγει τους 12 που θα ρίξει στη μάχη στο ματς.
Χωρίς τον Σακίλ ΜακΚίσικ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Βαλένθια, με τον Αμερικανό να μένει εκτός 12άδας, μετά από απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Ολυμπιακός είχε ταξιδέψει με 13 παίκτες στην Ισπανία, με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να μένει εκτός από το ματς με την Βαλένθια, γεγονός που διαμορφώνει με συγκεκριμένο τρόπο την 12άδα.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού στο ματς με την Βαλένθια:
- Γουόκαπ
- Νιλικίνα
- Μόρις
- Ντόρσεϊ
- Γουόρντ
- Βεζένκοβ
- Παπανικολάου
- Πίτερς
- Φουρνιέ
- Μιλουτίνοφ
- Χολ
- Τζόουνς
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.