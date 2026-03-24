Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πρασίνων» για το ματς με την Ντουμπάι
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΡΑΓΕΒΟ: Γιώργος Κούβαρης
Όπως είναι γνωστό οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης χωρίς τέσσερις παίκτες, οι οποίοι δεν ακολούθησαν την αποστολή.
Συγκεκριμένα έμειναν στην Αθήνα οι Ρισόν Χολμς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Όπως είπε ο Τούρκος τεχνικός ο Αμερικανός σέντερ βρίσκεται εκτός ομάδας στην παρούσα φάση, ενώ ο Καλαϊτζάκης ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση λίγο πριν αναχωρήσουν οι «πράσινοι» για το Σαράγεβο.
Έτσι λοιπόν η 12άδα του Άταμαν για το παιχνίδι με την Ντουμπάι αποτελείται από τους Σορτς, Όσμαν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.
