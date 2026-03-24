Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε της regular season
Οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο της Ντουμπάι BC στο Σαράγεβο για την 33η αγωνιστική της EuroLeague δια χειρός Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και στρέφονται στα εναπομείναντα παιχνίδια της κανονικής περιόδου, τα οποία και θα κρίνουν την τελική τους κατάταξης.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην διπλή αγωνιστική της εβδομάδας επιστρέφοντας στο Telekom Center Athens για το ματς με τη Μονακό (27/3, 21:15) στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής.
Το πρόγραμμα
- 34η αγωνιστική (27/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Μονακό
- 35η αγωνιστική (02/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός
- 38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
