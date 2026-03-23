Ο Μπαρτζώκας εξήγησε τον λόγο που ο Τζόσεφ έμεινε εκτός αποστολής

Το καλεντάρι της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Ολυμπιακό στην Ισπανία για την προσεχή αναμέτρηση με τη Βαλένθια (24/3, 21:30) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός αποστολής τον Κόρι Τζόσεφ.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου πριν από την αναχώρηση για την Ισπανία, ο κόουτς του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην απουσία του Τζόσεφ και στη λογική του rotation στα πόιντ γκαρντ: «Τραβάω κλήρο… (γέλια) Απλώς, την παρούσα χρονική στιγμή, θα θέλαμε όλοι να έχουν συμμετοχή και να μοιράζονται τον χρόνο στα παιχνίδια. Και επειδή πίσω από τον Γουόκαπ, που είναι ο αναντικατάστατος πόιντ γκαρντ μας, οι άλλοι τρεις είναι όλοι καλοί παίκτες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά… μετράει η φόρμα τους, το αν έκαναν καλές προπονήσεις, το αν ταιριάζει ο αντίπαλος. Πρέπει να κάνουμε ένα ροτέισον, ώστε να είναι όλοι σε καλή κατάσταση πριν από τα κρίσιμα παιχνίδια».

Σε ερώτηση για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού, είπε: «Όλοι ξέρουμε ότι η Βαλένθια παίζει σε ένα πολύ υψηλό τέμπο και, αν αυτό σου φύγει από τον έλεγχο, προφανώς έχεις λίγες πιθανότητες να κερδίσεις, γιατί είναι πολύ καλοί σε αυτό: στο να εκτελούν με μεγάλη ταχύτητα στο τρανζίσιον. Τρέχουν όλοι μαζί. Αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο παιχνίδι που χάσαμε, οι δύο σέντερ τους μάς είχαν βάλει 9 τρίποντα. Οπότε είναι μια ειδική ομάδα που, αν δεν το ελέγξεις, έχεις πρόβλημα. Και συνήθως όλοι έχουν πρόβλημα».

Και πρόσθεσε: «Η Βαλένθια έχει κάνει πολύ καλή σεζόν γενικά. Έχει κάνει καλή δουλειά ο κόουτς Μαρτίνεθ και έχουν πολύ καλό υλικό σαν ρόστερ, ενώ έχουν χημεία σαν ομάδα. Είναι ένα πρότζεκτ πολύ ενδιαφέρον, με νέο γήπεδο και καλή οργάνωση. Και αυτή τη στιγμή, αγωνιστικά, είναι πολύ καλά. Δεν είναι απλό και εύκολο να είσαι σταθερά ψηλά στη EuroLeague, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει φέτος. Πιστεύουμε ότι θα είναι κρίσιμο παιχνίδι για αυτούς. Το θέμα είναι να το δούμε κι εμείς έτσι: να σταθεροποιηθούμε στις υψηλές θέσεις και να κάνουμε αυτά τα πράγματα που είναι σημαντικά για να πάρουμε το παιχνίδι, όπως τον έλεγχο ρυθμού, ριμπάουντ, να μην κάνεις λάθη και να εκτελέσεις χωρίς να βιαστείς».