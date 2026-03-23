Ολυμπιακός: Ο Γουόκαπ έδειξε το χιούμορ του σε φωτογραφία με οπαδό του Παναθηναϊκού
Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας 23/3 για την Ισπανία, ενόψει της αναμέτρησης με τη Βαλένθια (24/3, 21:30, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα επιστροφής του Μουστάφα Φαλ στην αγωνιστική δράση.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διατηρήσουν το καλό μομέντουμ και το νικηφόρο σερί που άρχισαν να «χτίζουν» την περασμένη εβδομάδα απέναντι σε Φενέρμπαχτσε και Μπασκόνια, με τον Έλληνα τεχνικό να διαθέτει 13 παίκτες πριν καταλήξει στην τελική 12άδα.
Την αποστολή του Ολυμπιακού στην Ισπανία για τον αγώνα με τους Ίβηρες ακολούθησε ο εκ των προέδρων της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ έδειξε το χιούμορ του σε φωτογραφία με οπαδό του Παναθηναϊκού.
Οι αποστολές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού αναχώρησαν με διαφορά μιας ώρας για Βαλένθια και Σαράγεβο, αντίστοιχα, με τον Γουόκαπ να ποζάρει πλάι σε έναν φίλο των «πράσινων» με κατεβασμένο αντίχειρα.
🔴🤝☘️ Το τετ α τετ του Σάσα Βεζένκοβ με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Βασίλη Παρθενόπουλο στο «Ελ. Βενιζέλος»— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 23, 2026
✈️ Με διαφορά μιας ώρας φεύγουν οι αποστολές του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού!
🎥 @gkouvaris pic.twitter.com/LHoJupMj6F
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.